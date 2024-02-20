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19:50, 20 февраля 2024Силовые структуры

Планировавшего массовые расправы в колледже россиянина приговорили к колонии

Суд дал 9 лет колонии жителю Кузбасса, готовившему массовое убийство в колледже

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Анжеро-Судженске приговорил к девяти годам колонии строгого режима местного жителя, планировавшего массовые расправы в одном из учебных заведений города. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Кемеровской области Кристина Иванова.

25-летнего мужчину признали виновным в приготовлении к расправе над двумя и более людьми, совершенной общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору и по мотивам идеологической ненависти. Житель Кузбасса сознался в содеянном и сотрудничал со следствием.

Судом установлено, что фигурант с сентября 2020 года по февраль 2022-го, являясь сторонником террористического движения, подыскал сообщника через интернет для подготовки к массовым расправам. Задуманное молодые люди планировали совершить в отношении преподавателей и учащихся Анжеро-Судженского педагогического колледжа, уточняет РИА Новости. Вскоре злоумышленники распределили роли и договорились о способе будущих расправ, однако найденный осужденным сообщник отказался от совершения преступления.

Ранее полицейские в Иркутской области задержали 19-летнего сторонника террористической организации, подозреваемого в подготовке массовых расправ.

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      Олеся Мицкевич
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