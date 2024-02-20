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17:26, 20 февраля 2024Экономика

Экономист назвал повод для оформления самозапрета на выдачу кредитов

Экономист Абрамов посоветовал самозапрет на кредиты при угрозе мошенничества

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Повод оформить самозапрет на выдачу кредитов — это опасение мошенников, рассказал в беседе с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов.

«У человека должно быть основание опасаться вмешательства мошенников. То есть мимо него должны проходить какие-то попытки [оформления микрозайма], которые должны насторожить человека. Кроме того, если человек потеряет какие-то критические документы или компьютер со своими личными данными. То есть должны быть основания опасаться того, что мошенники могут оформить кредит», — сообщил Абрамов.

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Ранее Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект о праве россиян на оформление самозапрета на выдачу кредитов. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Его авторы объяснили необходимость самозапрета борьбой с получением кредитов мошенниками, которые оформляют микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные граждан.

Закон будет распространяться только на потребительские кредиты и не затронет ипотеку, займы на покупку автомобиля или обучение, предоставленные в рамках государственной поддержки. Чтобы установить запрет, нужно подать во все квалифицированные бюро кредитных историй заявление через МФЦ или «Госуслуги».

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      Алена Шевченко
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