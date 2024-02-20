Госдума приняла закон о самозапрете на выдачу кредитов

Госдума приняла закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о праве россиян на оформление самозапрета на выдачу кредитов, сообщает ТАСС.

Законопроект вступит в силу с 1 марта 2025 года. Его авторами стала группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Они объяснили необходимость самозапрета борьбой с получением кредитов мошенниками, которые оформляют микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные граждан.

Законопроект распространяется только на потребительские кредиты и не затронет ипотеку, займы на покупку автомобиля или обучение, предоставленные в рамках государственной поддержки. Чтобы установить запрет, нужно подать во все квалифицированные бюро кредитных историй заявление через МФЦ или «Госуслуги».

Подавляющее большинство россиян (74 процента) поддержали идею самозапретов на кредиты. Как показал опрос аналитического центра сервиса по поиску работы Superjob, за год число сторонников такой меры возросло на 10 процентных пунктов. Только 6 процентов граждан выступили против, назвав возможность самозапрета попыткой государства и финансовых организаций переложить ответственность за финансовую безопасность на граждан.

Ранее российский сенатор Александр Башкин предложил рассмотреть возможность введения законодательно установленных пауз перед выдачей потребительских кредитов. Такая мера поможет потенциальным жертвам не попасть в руки мошенников, объяснил он.