Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:44, 20 февраля 2024Культура

О каждом из участников группы The Beatles снимут фильм

Режиссер Сэм Мендес снимет фильм о каждом из четырех участников The Beatles

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

О каждом из четырех участников британской рок-группы The Beatles снимут биографический фильм. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером картин выступит Сэм Мендес («1917», «Красота по-американски»), а дистрибуцией лент займется компания Sony Pictures. Премьера первой части проекта состоится в 2027 году.

По данным издания, музыканты Пол Маккартни и Ринго Старр, а также семьи покойных участников коллектива Джона Леннона и Джорджа Харрисона предоставили права на использование музыки в киносериале, а также поспособствовали воссозданию подлинных историй из жизни артистов.

Ранее сообщалось, что автографы участников The Beatles захотели продать за миллионы рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу рассказал о значении взятия Крынок под контроль

      В России рассказали о судьбе Авдеевки после отступления ВСУ

      Российский полковник влюбился в подчиненную и запугивал узнавших об этом коллег

      Оценено влияние инцидента с россиянками в Шри-Ланке на интерес к отдыху в стране

      Шойгу заявил о перешедших под контроль ВС России 317 квадратных километрах

      Вяльбе отказалась считать российских лыжников и биатлонистов одной семьей

      Шойгу рассказал о завершающихся работах по «Сармату»

      Планировавшего массовые расправы в колледже россиянина приговорили к колонии

      Россиянам перечислили распространенные ошибки при простуде

      Обстрелявшему звездного телохранителя в Москве россиянину вынесли приговор

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше