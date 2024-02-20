О каждом из участников группы The Beatles снимут фильм

Режиссер Сэм Мендес снимет фильм о каждом из четырех участников The Beatles

О каждом из четырех участников британской рок-группы The Beatles снимут биографический фильм. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером картин выступит Сэм Мендес («1917», «Красота по-американски»), а дистрибуцией лент займется компания Sony Pictures. Премьера первой части проекта состоится в 2027 году.

По данным издания, музыканты Пол Маккартни и Ринго Старр, а также семьи покойных участников коллектива Джона Леннона и Джорджа Харрисона предоставили права на использование музыки в киносериале, а также поспособствовали воссозданию подлинных историй из жизни артистов.

Ранее сообщалось, что автографы участников The Beatles захотели продать за миллионы рублей.