Пытавшегося уехать воевать в Сирию иностранца осудили в российском регионе

В Новосибирске суд дал 16 лет иностранцу, пытавшемуся уехать воевать в Сирию

В Новосибирске 2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения гражданина одной из стран Центральной Азии, пытавшегося выехать в Сирию для участия в военных действиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным силовиков, иностранец инициировал переписку с членом ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и предложил перевести ему деньги на приобретение оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Также мужчина выразил готовность помочь в создании интернет-ресурсов радикальной направленности и вступить в ряды боевиков, присягнув им на верность.

Установлено, что мужчина изучал пособия по стрелковой и тактической подготовке, искал компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а те и склонял людей из своего окружения к совместному выезду к боевикам. Кроме того, были зафиксированы попытки перевода денег на счета сторонников ИГИЛ.

В результате фигуранта задержали сотрудники ФСБ при попытке выезда в Сирию. Мужчину признали виновным по статьям о финансировании террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также о покушении на участие в террористической организации. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.