Обнаружен космический объект рекордной яркости

Nature Astronomy: обнаружен квазар ярче 500 триллионов Солнц

Астрономы обнаружили квазар, который является самым ярким космическим объектом из когда-либо наблюдавшихся. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Квазар представляет собой активное галактическое ядро, которое подпитывается сверхмассивной черной дырой. В данном случае черная дыра, находящаяся в центре рекордного квазара J0529-4351, имеет массу 17 миллиардов Солнц и ежедневно поглощает количество материи, эквивалентное одному Солнцу.

Диаметр аккреционного диска вокруг черной дыры составляет семь световых лет. Из этой области исходит вся энергия, которая делает квазар в 500 триллионов раз ярче Солнца. Свет от J0529-4351, который достигает Земли в настоящее время, потратил на весь путь 12 миллиардов лет.

Наблюдения были проведены с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope) Европейской Южной Обсерватории (ESO) в чилийской пустыне Атакама. Сам квазар, который впервые был обнаружен на изображениях Обзора южного неба ESO Schmidt, астрономы идентифицировали в ходе анализа данных, полученных спектрографом X-shooter.