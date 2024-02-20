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15:16, 20 февраля 2024Наука и техника

Обнаружен космический объект рекордной яркости

Nature Astronomy: обнаружен квазар ярче 500 триллионов Солнц

Изображение: ESO / M. Kornmesser

Астрономы обнаружили квазар, который является самым ярким космическим объектом из когда-либо наблюдавшихся. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Квазар представляет собой активное галактическое ядро, которое подпитывается сверхмассивной черной дырой. В данном случае черная дыра, находящаяся в центре рекордного квазара J0529-4351, имеет массу 17 миллиардов Солнц и ежедневно поглощает количество материи, эквивалентное одному Солнцу.

Диаметр аккреционного диска вокруг черной дыры составляет семь световых лет. Из этой области исходит вся энергия, которая делает квазар в 500 триллионов раз ярче Солнца. Свет от J0529-4351, который достигает Земли в настоящее время, потратил на весь путь 12 миллиардов лет.

Наблюдения были проведены с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope) Европейской Южной Обсерватории (ESO) в чилийской пустыне Атакама. Сам квазар, который впервые был обнаружен на изображениях Обзора южного неба ESO Schmidt, астрономы идентифицировали в ходе анализа данных, полученных спектрографом X-shooter.

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      Александр Еникеев
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