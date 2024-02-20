Россиянин из ревности воткнул в голову собутыльнику ножницы

В Петербурге мужчина воткнул в голову знакомого ножницы

В Петербурге мужчина воткнул знакомому в голову ножницы во время ссоры на почве ревности. Об этом сообщает 78.ru.

По информации издания, 19 февраля мужчины выпивали в квартире на Красносельском шоссе. В ходе застолья между ними возник конфликт, в результате которого они нанесли друг другу ранения. После оба были госпитализированы. Прибывшие на место полицейские изъяли из жилища ножницы.

Состояние мужчины с раной головы оценивается как тяжелое. Его собутыльник получил колотую рану правого бедра, а также ушибы и ссадины. После оказания медицинской помощи его отпустили в удовлетворительном состоянии, далее он сразу же попал в изолятор. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в Мурманской области суд приговорил местного жителя к десяти годам колонии строгого режима за расправу над сожительницей.