МПК предоставил российским пловцам 42 квоты для участия в Паралимпиаде-2024

Российские пловцы получили квоты для участия в Паралимпийских играх-2024. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Комитет по плаванию Международного паралимпийского комитета (МПК) предоставил российским атлетам 42 квоты — по 21 для мужчин и женщин. «Количество было определено по результатам выступления спортсменов на соревнованиях, включенных в рейтинг-лист МПК, в том числе проводимых на территории Российской Федерации в рамках летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", чемпионатов России и всероссийских соревнований», — объяснил Рожков.

29 сентября 2023-го МПК объявил о допуске российских спортсменов к Играм-2024 в Париже. В турнире смогут принять участие индивидуальные атлеты в нейтральном статусе.

В 2022 году МПК отказал российским спортсменам в допуске на Паралимпийские игры в Пекине. Изначально россиянам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.