МО РФ: ВС России уничтожили в зоне СВО танк Leopard и другую западную технику

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО) поставленный Украине немецкий танк Leopard и другую западную технику. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) РФ.

Как уточнили в МО, танк был уничтожен на донецком направлении СВО.

Кроме того, ВС России удалось подбить несколько американских гаубиц М777, британскую гаубицу FH-70 и самоходку М109 Paladin. Отдельно Минобороны рассказало, что система противовоздушной обороны сбила семь крылатых ракет Storm Shadow.

В Кремле заявляли, что поставки Западом бронетехники и вооружения Украине никак не повиляют на ход специальной военной операции (СВО). В ответ на соответствующий вопрос журналиста пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков описал судьбу западного оружия фразой «эти танки горят и будут гореть».