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14:17, 20 февраля 2024Россия

Российские войска продолжили продвижение в районе Авдеевки

Минобороны сообщило о продвижении российских войск на авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продолжили продвижение на авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным министерства, за минувшие сутки подразделения Вооруженных сил России продолжили занятие более выгодных рубежей на указанном участке линии боевого соприкосновения. При этом было нанесено поражение живой силе и технике противника.

Помимо этого, за сутки на авдеевском направлении были отражены четыре атаки противника, которые он предпринял в районах населенных пунктов Первомайское и Ласточкино Донецкой народной республики (ДНР). В ходе боевых действий украинская сторона потеряла до 425 человек, танк и четыре единицы прочей бронетехники.

На донецком направлении российские войска также смогли улучшить свое положение, нанеся огневое поражение двум бригадам противника в районах населенных пунктов Курдюмовка и Красное ДНР.

24 февраля исполнится два года с начала специальной военной операции. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями Москвы демилитаризацию и денацификацию Украины.

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      Алан Босиков
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