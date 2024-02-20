Российский полковник влюбился в подчиненную и запугивал узнавших об этом коллег

В Томске полковник полиции угрожал коллегам, узнавшим о его романе с подчиненной

Полковник полиции из Томской области влюбился в подчиненную и запугивал коллег, которые узнали об их романе. Подробности этой истории сообщает издание Baza.

Все произошло в отделе МВД в городе Асино. 50-летний полковник полиции влюбился в младшего лейтенанта и вступил с ней в отношения, помогая получать премии и повышения по службе. Свою любовную связь силовики тщательно скрывали, однако многие в отделе заметили особое отношение начальника к возлюбленной. Чтобы слухи о романе не распространились выше, мужчина начал угрожать коллегам проблемами по службе, однако это не помогло.

Об отношениях полковника и младшего лейтенанта узнало начальство, а сам мужчина попал под служебную проверку. Ему грозит уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее бывшего полицейского из Приморского края осудили на 11 лет за незаконный сбыт наркотиков и злоупотребление должностными полномочиями.