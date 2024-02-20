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19:03, 20 февраля 2024Силовые структуры

Семь волгоградцев похитили деньги с банковских счетов россиян и попались

В Ставрополье семь аферистов обманом списывали деньги со счетов россиян

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сотрудники МВД России по Ставропольскому краю задержали семь волгоградцев, похищавших деньги с банковских счетов жителей региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

В отношении аферистов возбужден ряд уголовных дел по статье 158 УК РФ («Кража»). По предварительным данным, причиненный ущерб составляет многомиллионную сумму.

По информации следствия, фигуранты организовали так называемые колл-центры по местам жительства. Действуя в составе ОПГ, они звонили жителям Ставрополья, представлялись операторами одного из банков и рассказывали людям о якобы накопленных бонусах, которые необходимо перевести в денежный эквивалент. Для этого обвиняемые просили потерпевших продиктовать номера банковских карт и кодов. Таким образом злоумышленники получали доступ к личным кабинетам пострадавших, а затем оформляли на их имена онлайн-кредиты и переводили полученные деньги себе.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали пятерых жителей Саратовской области, которые подозреваются в получении пяти миллионов рублей от 300 человек под видом оказания юридических услуг.

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      Анна Габай
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