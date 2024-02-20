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19:36, 20 февраля 2024Россия

Шойгу назвал число не вернувшихся в зону СВО мобилизованных после отпуска

Шойгу: 62 человека из 500 тысяч мобилизованных после отпуска не вернулись на СВО

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Всего 62 человека из 500 тысяч мобилизованных не вернулись в зону проведения специальной военной операции (СВО) после отпуска. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

Такие данные министр обороны раскрыл в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

«В общей сложности полмиллиона человек сходили в отпуск. Не вернулись из отпуска знаете сколько? 62 человека. И то по причине болезни или еще что-то», — пояснил он.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что за 2023 год на военную службу в Вооруженные силы России приняли более 500 тысяч человек, которых отправили в зону проведения спецоперации. Он уточнил, что 420 тысяч человек из них несут службу по контракту, более 80 тысяч приняли на службу в качестве добровольцев.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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