Шойгу рассказал о потерях ВСУ в ходе контрнаступления

Шойгу: Украина потеряла более половины танков Leopard в ходе контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более половины поставленных им танков Leopard, 123 самолета и вертолета в ходе контрнаступления. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По его словам, к контрнаступлению на Украине готовились до 160 тысяч военных, 800 танков и 150 летательных аппаратов.

Шойгу также отметил, что итог украинского контрнаступления показал, что западные методы ведения боевых действий не приводят к успеху.

13 февраля в интервью телеканалу ZDF главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о сворачивании наступательных операций и переходе к стратегической обороне. По его словам, Вооруженные силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения.