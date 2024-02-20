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14:08, 20 февраля 2024Силовые структуры

СКР возбудил дело по факту стрельбы по мужчине в Петербурге

В Петербурге следователи возбудили дело по факту стрельбы по мужчине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Санкт-Петербурге следователи возбудили дело по факту стрельбы по мужчине, который вел детей в школу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по городу.

По данным ведомства, дело возбуждено по статье о покушении на жизнь. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и назначают экспертизы.

Утром 20 февраля на Выборгском шоссе, около школы №622, неизвестный выстрелил в спину мужчине, который привез двоих детей в школу и вышел из машины, чтобы им помочь. Пострадавшим оказался водитель из Узбекистана. Киллер мог обознаться и перепутать водителя с отцом детей. Сейчас пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

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      Екатерина Кашурникова
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