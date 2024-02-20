Сообщение об изъятии недвижимости у украинцев в новых регионах не подтвердилось

Слова главы Запорожской ОВА об изъятии недвижимости у украинцев не подтвердились

Глава областной военной администрации (ОВА) Запорожской области, назначенный властями Украины, Иван Федоров заявил, что у украинцев на территории новых регионов России отнимают недвижимость. Это сообщение не подтвердилось.

По словам Федорова, собственность быстро вносят в российский реестр, а прежние владельцы не успевают предоставить документы. Он отметил, что заявку с правоустанавливающими документами можно подать в течение месяца, но многие украинцы физически не могут этого сделать в такой срок.

На самом деле Федоров исказил факты. Россия предоставила всем гражданам новых регионов гарантии в сфере имущественных отношений со дня их принятия в свой состав. «Предусматриваются гарантии в сфере имущественных отношений. Устанавливаются особенности в сфере регулирования оборота недвижимости, земельных отношений, отношений в сфере кадастровой деятельности и землеустройства. До 1 января 2028 года госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Украины», — уточняется на сайте Госдумы. В Росреестре добавили, что под днем включения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей понимается 5 октября 2022 года. Так, признаются документы, выданные Украиной до 5 октября 2022 года включительно.

Таким образом, зарегистрировать право на недвижимость можно по документам, выданным до вхождения в состав России новых регионов.

В июне 2023 года сообщалось, что Росреестр намерен полностью завершить работу по кадастровому учету недвижимости в новых российских регионах и правах собственности на нее до 2030 года. Руководитель ведомства Олег Скуфинский уточнил, что постановка на кадастровый учет в новых регионах имеет свои особенности — в частности, сроки учетно-регистрационных действий отличаются от среднероссийских из-за того, что ранее велись отдельные реестры на землю, на объекты капстроительства и права.

В 2022 году распространился похожий фейк — сообщалось, что в Херсоне начнут отбирать недвижимость в пользу России у тех жителей, которые до конца июня не вернулись в город и не подтвердили свое право собственности на квартиру или дом. Глава региона Владимир Сальдо тогда назвал информацию недостоверной. «Приказ коменданта об изъятии квартир не существует вообще, и разговора на такую тему не было ни с кем», — высказался он.

Сообщение об изъятии недвижимости у украинцев в новых регионах не получило распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».