Стало известно о скандале вокруг концерта Нюши во Владивостоке

Наряд танцовщиц на концерте певицы Нюши во Владивостоке возмутил местных жителей

Вокруг концерта певицы Нюши во Владивостоке разгорелся скандал. Об этом стало известно Vladivostok1.ru.

Местных жителей возмутил откровенный наряд танцовщиц на шоу исполнительницы во время открытия спортивных игр «Дети Приморья». Девушки надели темные комплекты нижнего белья и прозрачные боди со стразами. В соцсетях сочли одежду подтанцовки вызывающей и неуместной на мероприятии, посвященном детям.

Ситуацию прокомментировал Vlsdivostok1.ru священник храма имени Николая Чудотворца Павел Иванчин. Он заявил, что отсутствие цензуры на эстраде плохо влияет на детей. «Православие характеризуется глубоким уважением к традициям, ценностям скромности и целомудрия», — подчеркнул священник.

На произошедшее также обратил внимание экономист и публичный спикер Станислав Красноярский. «Мне вот интересно, кого-то за это уволят? Так-то на 135 статью УК РФ тянет», — написал он в своем Telegram.

Ранее певица Нюша предстала перед камерой в откровенной одежде и столкнулась с критикой.