Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:52, 20 февраля 2024Культура

Стало известно о скандале вокруг концерта Нюши во Владивостоке

Наряд танцовщиц на концерте певицы Нюши во Владивостоке возмутил местных жителей
Нюша

Нюша. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вокруг концерта певицы Нюши во Владивостоке разгорелся скандал. Об этом стало известно Vladivostok1.ru.

Местных жителей возмутил откровенный наряд танцовщиц на шоу исполнительницы во время открытия спортивных игр «Дети Приморья». Девушки надели темные комплекты нижнего белья и прозрачные боди со стразами. В соцсетях сочли одежду подтанцовки вызывающей и неуместной на мероприятии, посвященном детям.

Ситуацию прокомментировал Vlsdivostok1.ru священник храма имени Николая Чудотворца Павел Иванчин. Он заявил, что отсутствие цензуры на эстраде плохо влияет на детей. «Православие характеризуется глубоким уважением к традициям, ценностям скромности и целомудрия», — подчеркнул священник.

На произошедшее также обратил внимание экономист и публичный спикер Станислав Красноярский. «Мне вот интересно, кого-то за это уволят? Так-то на 135 статью УК РФ тянет», — написал он в своем Telegram.

Ранее певица Нюша предстала перед камерой в откровенной одежде и столкнулась с критикой.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      В версии о смерти российского пилота-перебежчика нашли неувязки. Что в Испании и на Украине говорят о случившемся?

      Взлетно-посадочную полосу в аэропорту разрушило ударом молнии

      Раскрыт механизм принятия решений в мозге человека

      84 члена избирательных комиссий в Индонезии погибли от переутомления

      В Минэнерго раскрыли план по добыче нефти в России

      Лукашенко призвал силовиков ментально подготовиться к войне

      Дональду Трампу предрекли новый суд из-за плагиата золотых кроссовок

      ЦСКА подписал алжирского футболиста

      Польские фермеры засыпали железную дорогу украинским зерном

      Губин ответил на обвинения в адрес Пугачевой о «перекрытии кислорода» артистам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше