Стало известно о взрывах в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Украины произошли взрывы

В Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Зеркало недели».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, ранее в Днепропетровской области была объявлена тревога.

«Днепр (ранее — Днепропетровск), местные паблики сообщают о взрывах в области», — говорится в сообщении украинского издания.

Утром 19 февраля сообщалось о взрывах в контролируемом украинскими войсками Херсоне. Несколько детонаций прогремело в прибрежных зонах города. Назначенный Киевом глава местной администрации Роман Мрочко призывал жителей Херсона быть осторожными и укрыться в более безопасных местах. В результате взрывов была повреждена припортовая инфраструктура.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.