Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:38, 20 февраля 2024Россия

Тараканов и рабочего в тандыре сняли на видео в шаурмичных российского города

Mash: тараканов и рабочего в тандыре обнаружили в шаурмичных Екатеринбурга

В шаурмичных Екатеринбурга обнаружили тараканов, одежду в еде и рабочего в тандыре. Видео с кухни заведений быстрого питания снял на видео Telegram-канал Mash.

В ролике рассказывается, как в одном из киосков города во время ремонта работник шаурмичной готовил мясо, при этом не считая это неправильным. «Как показывает практика, все объекты, в которые мы заходим, имеют весомое, большое количество нарушений действующего законодательства. Мы показываем широкой общественности, как это есть все за прилавком», — отметил на видео журналист Mash Дмитрий.

По информации Mash, в различных киосках с шаурмой можно было увидеть тесто, бегущее по полу, тараканов и даже одежду в еде. Кроме того, был замечен повар, который мыл руки снегом, и рабочий, сидевший в тандыре.

Ранее стало известно, что суд в Иркутске арестовал владельца и повара местного кафе, в котором 11 человек отравились шаурмой. Повара и хозяина кафе задержали на следующий день сотрудники правоохранительных органов.

Что думаешь? Оцени!
      Владислав Толстиков
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу раскрыл детали операции в Авдеевке

      Путин рассказал о бегстве украинских войск из Авдеевки

      Россиянам раскрыли оптимальную частоту походов в душ

      Приемный сын главкома ВСУ поддержал Россию. Он надел Z-футболку и поздравил россиян со взятием Авдеевки

      Путин заявил о наставшем времени России

      На Украине пожаловались на ужесточение блокады на границе с Польшей

      Звезду «Великолепного века» встретили в Москве «Смуглянкой» и караваем

      Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

      Роднина заявила об усталости от обсуждения возвращения пива на стадионы

      В России сохранили права на марки сигарет ушедших производителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше