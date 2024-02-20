Тараканов и рабочего в тандыре сняли на видео в шаурмичных российского города

Mash: тараканов и рабочего в тандыре обнаружили в шаурмичных Екатеринбурга

В шаурмичных Екатеринбурга обнаружили тараканов, одежду в еде и рабочего в тандыре. Видео с кухни заведений быстрого питания снял на видео Telegram-канал Mash.

В ролике рассказывается, как в одном из киосков города во время ремонта работник шаурмичной готовил мясо, при этом не считая это неправильным. «Как показывает практика, все объекты, в которые мы заходим, имеют весомое, большое количество нарушений действующего законодательства. Мы показываем широкой общественности, как это есть все за прилавком», — отметил на видео журналист Mash Дмитрий.

По информации Mash, в различных киосках с шаурмой можно было увидеть тесто, бегущее по полу, тараканов и даже одежду в еде. Кроме того, был замечен повар, который мыл руки снегом, и рабочий, сидевший в тандыре.

Ранее стало известно, что суд в Иркутске арестовал владельца и повара местного кафе, в котором 11 человек отравились шаурмой. Повара и хозяина кафе задержали на следующий день сотрудники правоохранительных органов.