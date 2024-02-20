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17:35, 20 февраля 2024Экономика

Украина нашла способ вывозить больше товаров за рубеж

Bloomberg: Украина увеличит экспорт по Дунаю из-за блокировки границы с Польшей
СюжетПротесты на Украине

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Украина запустит новые маршруты через Дунай ради увеличения экспорта до уровня до начала спецоперации. О том, что страна нашла способ нарастить поставки, на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, его слова приводит Bloomberg.

Дунай уже стал приоритетным маршрутом для поставок после того, как Россия в прошлом году вышла из поддерживаемого ООН безопасного коридора в Черном море. Сейчас по Дунаю за рубеж поставляется порядка 1,2-1,8 миллиона тонн украинской продукции в месяц. Новый маршрут будет пролегать из украинского порта Измаил в румынскую Констанцу и порты Германии. Дунайское пароходство уже построило вторую крупнотоннажную баржу SLG для доставки грузов, отметили в профильном ведомстве.

Решение вывозить больше товаров по реке объясняют блокировкой сухопутной границы с Европейским союзом — польская сторона выступает против демпинга сельхозпродукции.

«Это точно не угроза для польских фермеров, потому что мы перевозим не только аграрные товары, но и автозапчасти для немецких автопроизводителей, продукты переработки, которые не направляются в Польшу. Блокирование границы означает миллиардные потери как для нашей экономики, так и для экономики Европейского союза», — пояснил Кубраков.

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Польские перевозчики начали блокировку погранпунктов на границе с Украиной в ноябре 2023 года. Основным требованием протестующих было введение коммерческих ограничений в отношении дальнобойщиков с Украины. Позднее к протестам присоединились фермеры из Польши.

В ходе акций протеста польские фермеры 20 февраля перегородили сеном дорогу на границе с Украиной. Они заблокировали пункты пропуска, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. В акции протеста участвует несколько сотен человек — они приехали к пограничным пунктам на тракторах, начали жечь костры и установили электрогенераторы и биотуалеты, намереваясь продолжать блокаду границы длительное время.

Польские грузоперевозчики высыпали зерно из украинских грузовиков в приграничном Дорогуске. Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль указал Варшаве на недопустимость подобных акций.

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      Вячеслав Агапов
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