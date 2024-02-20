В ДНР заявили об обнаруженной в битве за Авдеевку проблеме ВСУ

Бидевка: в боях за Авдеевку элитные подразделения ВСУ не выполняли приказы

В битве за Авдеевку обнаружилась такая проблема украинских войск, как невыполнение приказов элитными подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом депутат, бывший председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Бидевка заявил в Telegram.

По его словам, в боях за город 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ отказалась отправляться в «мясорубку», при этом остальные подразделения также начали бегство задолго до приказа главнокомандующего украинской армией Александра Сырского об отходе с позиций.

Ранее главный редактор сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов назвал причину пленения бойцов ВСУ в Авдеевке. По его словам, украинские военные, находившиеся в укрепрайоне «Зенит» к югу от города, попадали в плен из-за отсутствия своевременного приказа на отступление.