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18:29, 20 февраля 2024Россия

В Кремле сообщили о состоявшейся встрече Путина и Шойгу

Пресс-секретарь Песков: Путин провел встречу с главой Минобороны Шойгу

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Согласно заявлению представителя Кремля, информация об итогах встречи будет опубликована позже.

«Встреча состоялась. Материал готовится к выходу», — коротко прокомментировал мероприятие российского лидера Песков.

Ранее, 17 февраля, Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки — одного из пригородов Донецка. Согласно его заявлению, после оставления Авдеевки украинские силы откатились на позиции в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское.

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      Марк Леонов
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