В Крыму объявили охоту на опасного морского хищника

В Крыму рыбакам пообещали вознаграждение за вылов опасного морского хищника

В Крыму объявили охоту на опасного хищника, которого нашли у берегов полуострова. Об этом пишет радио «Крым».

Виктор Жиленко, директор Алуштинского аквариума, пообещал вознаграждение рыбакам за вылов морской рыбы, известной как средиземноморский групер. Не так давно они впервые появились в акватории Крыма — двоих особей выловили и передали аквариуму.

«Это тревожный сигнал для наших черноморских рыб, так как групер способен уничтожить всю их кормовую базу, а соперников в Черном море у него нет. Груперы вырастают до 50 сантиметров, а некоторые их братья — до двух метров. Так что объявляю охоту на этого незваного гостя. Каждому, кто поймает и принесет этого хищника к нам, полагается премия пять тысяч рублей», — сказал Жиленко журналистам.

Этот вид не является аборигенным для Черного моря и представляет серьезную угрозу для местной фауны.

Груперы, или черны, или мероу, — род лучеперых рыб из семейства каменных окуней, распространены преимущественно в Индо-Тихоокеанской области. Эти рыбы имеют яркую и разнообразную окраску, которая может меняться в зависимости от конкретной ситуации и окружающих условий. У этих хищников сильновыдвижная верхняя челюсть, принимающая форму трубки в момент открывания рта. Подобное строение позволяет груперам засасывать добычу. Питаются мелкими акулами, рыбой, омарами, скатами, молодыми морскими черепахами. Длина рыб колеблется от 20 сантиметров до более чем 2,5 метра, масса тела — от 100 граммов до более чем 450 килограммов.

Ранее сообщалось, что тайские рыбаки поймали сельдяного короля длиной 11 метров. Необычная рыба попалась в Андаманском море у берегов таиландской провинции Сатун.