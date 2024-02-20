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13:14, 20 февраля 2024Бывший СССР

В Латвии порассуждали о казни обвиняемой в шпионаже на Россию евродепутата

Генпрокурор Латвии Стуканс: в случае войны депутата Жданок можно было бы казнить

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Депутата Европейского парламента Татьяну Жданок, которую обвиняют в шпионаже на Россию, можно было бы «поставить к стенке» во время войны, но сейчас для уголовного преследования евродепутата нет правовых оснований. О внесудебных казнях в ходе телеинтервью порассуждал генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс, передает Telegram-канал «Шпроты в изгнании».

«Можно это [дело Жданок] громко обсуждать с политической точки зрения, но мы не можем возбудить уголовное дело или говорить об отзыве мандата, если для этого нет оснований. Да, по-человечески понятно — была бы война, ее можно было бы поставить к стенке и быстро казнить», — заявил генпрокурор.

Он добавил, что, если бы у следствия были правовые основания для возбуждения дела против парламентария, силовые ведомства бы уже вели соответсвующее расследование.

29 января журналисты обвинили Жданок в контактах с Федеральной службой безопасности России. Позднее официальные органы Латвии опровергли преступность ее действий.

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      Глеб Палехов
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