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10:19, 20 февраля 2024Мир

В НАТО назвали США преданным союзником даже при Трампе

Генсек НАТО Столтенберг: США останутся преданным союзником и при Трампе

Фото: Yves Herman / Reuters

В НАТО ожидают, что Соединенные Штаты останутся «преданным союзником» даже в случае избрания президентом США Дональда Трампа. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью France 24.

«В интересах безопасности Соединенных Штатов иметь сильное НАТО», — подчеркнул он, отметив, что результаты президентских выборов не могут это изменить.

Столтенберг также добавил, что надеется на согласование помощи Украине в Конгрессе США. Он подчеркнул, что конгрессмены смогут «найти способ договориться о постоянной поддержке».

Ранее сообщалось, что члены НАТО все больше боятся амбиций России. Об этом заявил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в статье для Politico.

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      Дмитрий Попов
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