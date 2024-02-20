В Полтавской области Украины сообщили о повреждении промышленного объекта

Глава Полтавской ОВА Пронин: в Кременчугском районе поврежден промобъект

В Кременчугском районе Полтавской области Украины в результате взрыва был поврежден промышленный объект. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин в Telegram.

«В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это вызвало пожар», — сообщил чиновник.

Пронин добавил, что к ликвидации последствий привлечено 18 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, но не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Ранее о повреждении инфраструктурного объекта после взрывов в Полтавской области сообщалось 18 февраля.

