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18:24, 20 февраля 2024Россия

В России захотели обучать литературе и информатике по интервью Путина Карлсону

Российских школьников захотели учить литературе и информатике по интервью Путина

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Российских школьников захотели учить литературе, географии, информатике и иностранному языку по интервью президента Владимира Путина американскому тележурналисту Такеру Карлсону. Памятку с информацией о возможности такого использования интервью разместил портал «единыйурок.рф».

Размещенный на портале документ был разработан совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство поддержки государственных инициатив». Согласно памятке, интервью способно развить у детей «глубокое понимание культурных и геополитических аспектов своей страны».

Авторы документа сообщают, что благодаря интервью можно расширять словарный запас английского языка, исходя из структуры беседы — развить литературные навыки, а при изучении географии интервью можно использовать в контексте анализа «геополитического положения стран».

Кроме того, в рамках курса информатики школьникам рекомендуют использовать интервью для обучения медиаграмотности и анализу источников информации в интернете.

Отдельно отмечается, что изучение интервью поможет сформировать у учащихся национальной идентичности.

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с президентом России в ночь на пятницу, 9 февраля. В своем видеообращении после интервью Карлсон заметил, что его поразили слова о готовности Путина к мирному решению конфликта на Украине.

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      Марк Леонов
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