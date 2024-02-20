В вузе на Урале прокомментировали задержание декана журфака на кинки-пати

Декана журфака УрФУ не сняли с должности после задержания на кинки-пати

Декана факультета журналистики Уральского федерального университета Ивана Некрасова не сняли с должности после задержания на кинки-пати в Екатеринбурге. Об этом заявил директор медиацентра УрФУ Дмитрий Бенеманский, его комментарий по ситуации приводит Daily Storm.

По его информации, коллега был задержан оперативниками на эротической вечеринке.

«В данный момент он работает. Почему его задержали, не могу знать, предлагаю обратиться в правоохранительные органы за разъяснениями», — отметил Бенеманский.

О задержании декана журфака стало известно 19 февраля.

Тогда сотрудники полиции провели рейд на территории ночного клуба «Фабрика» в Екатеринбурге. Кроме того, на мероприятии присутствовала член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кристина Володина.

Некрасов объяснил, что согласился посетить эротическую вечеринку, после чего его добавили в общую группу в одном из мессенджеров.