Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:40, 20 февраля 2024Россия

В вузе на Урале прокомментировали задержание декана журфака на кинки-пати

Декана журфака УрФУ не сняли с должности после задержания на кинки-пати

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Декана факультета журналистики Уральского федерального университета Ивана Некрасова не сняли с должности после задержания на кинки-пати в Екатеринбурге. Об этом заявил директор медиацентра УрФУ Дмитрий Бенеманский, его комментарий по ситуации приводит Daily Storm.

По его информации, коллега был задержан оперативниками на эротической вечеринке.

«В данный момент он работает. Почему его задержали, не могу знать, предлагаю обратиться в правоохранительные органы за разъяснениями», — отметил Бенеманский.

О задержании декана журфака стало известно 19 февраля.

Тогда сотрудники полиции провели рейд на территории ночного клуба «Фабрика» в Екатеринбурге. Кроме того, на мероприятии присутствовала член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кристина Володина.

Некрасов объяснил, что согласился посетить эротическую вечеринку, после чего его добавили в общую группу в одном из мессенджеров.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Абсолютно хамские обвинения». Кремль ответил на слова вдовы Навального

      В ВСУ пожаловались на большие сложности из-за дефицита снарядов

      Раскрыты «изюминки» наводящего ужас на ВСУ российского «Дракона»

      В вузе на Урале прокомментировали задержание декана журфака на кинки-пати

      Бойцы СВО потребовали снести появившийся в России памятник сатирику-«русофобу»

      Россиянам назвали способ продать жилье подороже

      Россиян предупредили о появлении странного вируса на популярном курорте Азии

      Пропавшего в российском регионе ребенка нашли под кроватью у родственников

      Американского сенатора Линдси Грэма внесли в список террористов и экстремистов

      Эндокринолог назвала причины хронической усталости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше