Власти России поддержали снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок за рубежом

Минфин поддержал возврат порога для беспошлинных онлайн-покупок к 200 евро

Власти России поддержали снижение порога для беспошлинных онлайн-покупок за рубежом для личного пользования с текущих 1000 и возврат к изначальному лимиту в размере 200 евро. Об этом со ссылкой на письмо Минфина в адрес крупных росийских маркетплейсов «Яндекс маркет» и Ozon пишут «Ведомости».

Ведомство пояснило, что основной целью повышения лимита в 2022 году было насыщение внутреннего рынка товарами и удовлетворение спроса на импорт. Эта мера помогла решить некоторые проблемы с нарушением цепочек поставок и дефицитом товаров, а также позволила не допустить социальной напряженности в государствах ЕАЭС, говорится в письме. Однако на текущий момент влияние большинства из этих факторов исчерпано, и «дальнейшее продление повышенного беспошлинного порога ввоза товаров нецелесообразно», заявили в Минфине.

Представитель ведомства в разговоре с газетой отметил, что окончательное решение по изменению лимита беспошлинных покупок будет принято правительством. В Минпромторге добавили, что этот вопрос пока находится на стадии обсуждения, в том числе с представителями бизнеса.

По прогнозам Ozon, после снижения лимита, цены на 35 процентов товаров стоимостью от 200 до 1000 евро вырастут на 10-15 процентов. Маркетплейс подсчитал, что изменение стоимости коснется более 30 миллионов россиян, которые покупают товары из-за рубежа, пользуясь беспошлинным порогом. Представитель Wildberries добавил, что после снижения лимита из продажи и вовсе могут пропасть товары, которые можно купить только через каналы электронной торговли.

В апреле 2022 года все пять стран ЕАЭС временно вернули порог беспошлинных онлайн-покупок к уровню 1000 евро, затем эта мера неоднократно продлевалась. С 1 апреля 2024 года, если до это момента не будет принято отдельное решение по вопросу, лимит автоматически снизится до исходных 200 евро (примерно 19,9 тысячи рублей).