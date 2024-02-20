Запашный рассказал о медведе с раскритикованной в сети фотосессии МакSим

Запашный: медведь с раскритикованной фотосессии МакSим много раз снимался в кино

Народный артист России Эдгард Запашный рассказал о медведе по имени Степа с фотосессии певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), которую раскритиковали в сети. Его слова приводит KP.RU.

Дрессировщик отметил, что животное является легендой отечественного кинематографа — медведь снимался в таких проектах, как «Елки 4», «Царь», «Воронины», «Край», и многих других. По словам Запашного, Степа родился в Московском зоопарке и с трех месяцев воспитывался Юрием и Светланой Пантелеенко. Сейчас животное живет на биостанции «Лосиный остров», а фотографироваться к нему приезжают даже дети.

До этого пользователи раскритиковали певицу МакSим за фотосессию с животным. Исполнительницу обвинили в том, что ради съемок медведю удалили зубы. Сама артистка поспешила добавить, что Степа лишился зубов из-за возраста.

Юрий Пантелеенко, хозяин животного, подтвердил, что зубы у медведя выпали от старости: «Степану 31 год — это человеческий возраст. А если переводить на медвежий, то ему уже 93 года. Он — пенсионер».

Ранее МакSим снялась в прозрачном наряде рядом с медведем.