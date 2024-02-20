Жена российского миллиардера не смогла оспорить британские санкции

Reuters: жена Германа Хана не смогла оспорить британские санкции в суде Лондона

Высокий суд Лондона отказался снять санкции с жены миллиардера Германа Хана, под которые она попала в апреле 2022 года, спустя месяц после мужа. Об этом сообщает Reuters.

Инстанция отклонила довод о незаконности ограничений, который Анжелика Хан обосновывала своей непричастностью к политике и отсутствием влияния на правительство РФ. В суде отметили, что британскими санкциями в ее отношении российским властям был послан сигнал о неприятии «действий, которые дестабилизируют Украину».

В ноябре 2023 года Герману Хану не удалось добиться снятия санкций Евросоюза, введенных против него сообществом, как и Великобританией, в марте 2022-го. В отказе утверждалось, что бизнесмен может оказывать финансовую помощь россиянам, которые ответственны за события на Украине.

В сентябре 2022 года СМИ сообщили, что Хан вернулся в Россию после десяти лет жизни в Лондоне. В августе следующего года миллиардер попал под санкции США.