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19:10, 20 февраля 2024Экономика

Жена российского миллиардера не смогла оспорить британские санкции

Reuters: жена Германа Хана не смогла оспорить британские санкции в суде Лондона
Герман Хан

Герман Хан. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Высокий суд Лондона отказался снять санкции с жены миллиардера Германа Хана, под которые она попала в апреле 2022 года, спустя месяц после мужа. Об этом сообщает Reuters.

Инстанция отклонила довод о незаконности ограничений, который Анжелика Хан обосновывала своей непричастностью к политике и отсутствием влияния на правительство РФ. В суде отметили, что британскими санкциями в ее отношении российским властям был послан сигнал о неприятии «действий, которые дестабилизируют Украину».

В ноябре 2023 года Герману Хану не удалось добиться снятия санкций Евросоюза, введенных против него сообществом, как и Великобританией, в марте 2022-го. В отказе утверждалось, что бизнесмен может оказывать финансовую помощь россиянам, которые ответственны за события на Украине.

В сентябре 2022 года СМИ сообщили, что Хан вернулся в Россию после десяти лет жизни в Лондоне. В августе следующего года миллиардер попал под санкции США.

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      Дмитрий Воронин
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