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12:32, 20 февраля 2024Культура

Звезда «Елок» назвала трудности актерской профессии

Звезда «Елок» Стаханова: артисты вынуждены выходить на сцену через боль

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

83-летняя актриса и звезда фильмов «Елки» Галина Стаханова порассуждала о трудностях актерской профессии. Ее слова приводит «Пятый канал».

По словам Стахановой, артисты часто сталкиваются с ситуациями, когда они вынуждены выступать на сцене, несмотря на травму. «Мы должны были вечером спектакль играть, а у меня температура поднялась с утра, целый день пролежала, а вечером на спектакль поехала. Бывают такие моменты. И все болячки прошли, как будто и не кашляла, и не сопела, и ничего», — сказала она, отметив, что «сцена лечит».

Галина Стаханова — актриса театра и кино, известная по роли Гали в фильме «Девчата» 1961 года.

Ранее падение 65-летней американской певицы Мадонны на сцене попало на видео. На видео танцор на шпильках, в кружевных шортах и рваных колготках роняет артистку со стула во время выступления.

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      Варвара Кошечкина
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