В Москве cтартовал набор во Всероссийский центр для одаренных незрячих детей

Ракова: Всероссийский центр для одаренных незрячих детей открыл новый набор

Всероссийский центр для слепых обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности, в Москве начал прием заявок для участия во вступительных испытаниях. Набор на новый учебный год анонсировала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, целью центра является создание таких условий, в которых дети смогли бы учиться и реализовывать свои таланты независимо от особенностей здоровья.

«Уже больше двух лет в столице работает центр федерального значения, в котором одаренные незрячие школьники достигают своих первых успехов в мире большой науки. Помимо обучения школьной программе, здесь ученики также могут определиться с будущей специальностью. Сейчас мы начинаем прием заявок на обучение в новом учебном году. По итогам двухэтапных вступительных испытаний восемь одаренных ребят из разных регионов страны будут зачислены в центр», — рассказала заммэра.

Ракова разъяснила, что на первом этапе кандидатам предстоит пройти онлайн-тестирование, которое состоится одновременно для всех субъектов России с учетом часовых поясов. Материалы к экзамену на плоскопечатном шрифте регионам предоставят накануне испытания. Второй этап пройдет в июне в виде онлайн-собеседования. За каждый этап дети получат баллы, на основании которых будет принято решение о поступлении. Оценочная процедура разработана федеральным Институтом коррекционной педагогики.

Число обучающихся в одном классе ограничено восемью в связи с особенностями организации образовательного процесса.

Ракова рассказала, что в 2023 году по результатам второго набора во Всероссийский центр для незрячих детей приняли восемь школьников из Хабаровского и Красноярского края, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской областей и Москвы. За время обучения они показали первые академические достижения за рамками школьной программы. Среди учеников есть призеры и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, русскому языку, английскому языку, географии и истории, а также Московской олимпиады школьников по истории и экологии. С седьмого класса дети начали изучать второй иностранный язык — итальянский.

Заммэра Москвы добавила, что школьники активно участвуют в творческих, спортивных и музыкальных проектах и конкурсах. В 2023 году ученики центра раз в неделю посещали занятия по актерскому мастерству в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкой, а уже в конце года представили отчетный спектакль. Кроме того, дети стали лауреатами Международного проекта фестивалей-конкурсов культуры, искусства, науки и образования «София-Русь» в номинации вокал.

С подробной информацией о Всероссийском центре для одаренных и незрячих детей, а также порядке конкурсного набора и его сроках можно ознакомиться на официальном портале Школы-интерната №1. Для участия во вступительных испытаниях в 2024 году необходимо заполнить заявку, а также согласие на участие в процедуре отбора и обработку персональных данных и направить документы на электронную почту: internat1@mos.ru. Контактный телефон: 8-(968)-7691690.