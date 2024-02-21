Дарья Донцова раскрыла количество написанных за месяц книг

Дарья Донцова заявила, что пишет по книге в месяц на протяжении 25 лет

Писательница Дарья Донцова раскрыла количество книг, написанных ею за месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Донцовой, она пишет по книге в месяц на протяжении 25 лет. «Это мой такой очень приятный график. 12 книг в год», — поделилась автор, подчеркнув, что ей очень нравится то, чем она занимается.

Донцова также заявила, что в этом году уже успела написать три книги, выходя за рамки привычного плана.

Ранее сообщалось, что в Иркутске на продажу выставили роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» за десять миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито». Согласно описанию к книге, она была издана подпольно в середине XX века.