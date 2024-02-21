Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с ПСВ в первом матче 1/8 финала ЛЧ

«Боруссия» на выезде сыграла вничью с ПСВ в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с нидерландским ПСВ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 20 февраля, и завершилась со счетом 1:1. В составе немцев в первом тайме отличился Дониэлл Мален. У хозяев равенство восстановил Люк де Йонг, реализовавший пенальти.

Ответная встреча пройдет 13 марта. Игра состоится в Дортмунде.

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.