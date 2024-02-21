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06:00, 21 февраля 2024Экономика

Россиянам назвали способы сэкономить при покупке авто

Автоэксперт Рязанов: при покупке авто можно сэкономить на разнице цен в регионах
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Есть способы, благодаря которым россияне могут сэкономить при покупке как нового, так и подержанного автомобиля, рассказал технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

По словам автоэксперта, приобретая машину с пробегом, стоит внимательно изучить все предложения на различных платформах. Дело в том, что некоторые представители авторитейла предлагают авторские программы для выгодной сделки. Так в некоторых маркетплейсах покупатель может приобрести авто с пробегом из другого региона с доставкой, сэкономив при этом на межрегиональной разнице цен.

Например, средняя стоимость авто с пробегом в Санкт-Петербурге составила 1,14 миллиона рублей в прошлом году, а в Тюмени — 850 тысяч рублей. Как видите, на этом можно сэкономить

Максим Рязановавтоэксперт

Кроме того, можно обратиться к официальным дилерам и оформить покупку при помощи программы трейд-ин, сообщил собеседник «Ленты.ру».

Говоря о сегменте новых автомобилей, он напомнил, что продлена программа господдержки на приобретение личного транспортного средства в кредит со скидкой 20 процентов на авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и 35 процентов на электрокары и гибриды.

«Однако категории граждан, имеющих возможность воспользоваться льготным кредитованием, ограничены. На сегодняшний день это только врачи и учителя, мобилизованные граждане, добровольцы и военнослужащие по контракту, принимающие участие в специальной военной операции, а также члены их семей, и люди с инвалидностью. Возможно, с учетом высокой ключевой ставки и дорогих кредитов, а также роста стоимости новых авто перечень категорий будет расширен», — добавил эксперт.

Можно воспользоваться и специальными предложениями от автопроизводителей, обратил внимание он. Так в феврале 2024 года о возможности приобрести авто со скидкой до 1,1 миллиона рублей объявили сразу 13 представителей автопрома.

«В их числе Москвич (скидки от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от модели), АвтоВАЗ (Lada Vesta дешевле на 200 тысяч рублей), Jetour (300 тысяч рублей на кроссоверы Dashing), Haval (Jolion доступнее на 200 тысяч рублей). Однако стоит понимать, что специальные условия покупки распространяются только на модели 2023 года выпуска», — уточнил Рязанов.

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Ранее стало известно, что в январе этого года из-за снижения спроса подешевело большинство популярных в России марок подержанных автомобилей, а сроки их продажи значительно выросли.

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      Екатерина Смирная
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