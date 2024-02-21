Губернатор ответил на вопрос о возможном приезде Путина в Ростовскую область

Губернатор Голубев: Путин примет решение о приезде в Ростовскую область сам

Президент России Владимир Путин сам примет решение о приезде в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, его цитирует РИА Новости.

«Это от президента зависит», — сказал глава региона, отвечая на вопрос журналистов. Он также напомнил, что на территории Ростовской области действует режим повышенный готовности.

В Ростове-на-Дону находится штаб Южного военного округа. Путин регулярно посещает его — там глава государства проводит совещания и встречается с командованием Вооруженных сил (ВС) России.

Последний раз Путин посещал штаб ЮВО в ноябре 2023 года. Его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. В штабе российский лидер заслушал доклады о ходе специальной военной операции на Украине, а также осмотрел новые образцы военной техники.