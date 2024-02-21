Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:35, 21 февраля 2024Россия

Губернатор ответил на вопрос о возможном приезде Путина в Ростовскую область

Губернатор Голубев: Путин примет решение о приезде в Ростовскую область сам
Василий Голубев

Василий Голубев. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин сам примет решение о приезде в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, его цитирует РИА Новости.

«Это от президента зависит», — сказал глава региона, отвечая на вопрос журналистов. Он также напомнил, что на территории Ростовской области действует режим повышенный готовности.

В Ростове-на-Дону находится штаб Южного военного округа. Путин регулярно посещает его — там глава государства проводит совещания и встречается с командованием Вооруженных сил (ВС) России.

Последний раз Путин посещал штаб ЮВО в ноябре 2023 года. Его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. В штабе российский лидер заслушал доклады о ходе специальной военной операции на Украине, а также осмотрел новые образцы военной техники.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года. Что не устраивает немецкую общину полуострова?

      В Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры

      Британский миллиардер стал совладельцем «Манчестер Юнайтед»

      Инстасамка выпустит кавер на хит Кати Лель «Мой мармеладный»

      Apple вернула лидерство на европейском рынке смартфонов

      Последствия разведения признанного наркотиком цветка попросили объяснить

      Информатор ФБР по делу Хантера Байдена заявил о связах с российской разведкой

      На Урале нашли виновного в организации БДСМ-вечеринки в Окружном доме офицеров

      Губернатор ответил на вопрос о возможном приезде Путина в Ростовскую область

      Россиянину замяло ногу в станок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше