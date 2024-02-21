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02:01, 21 февраля 2024Из жизни

Мужчина заметил на улице жену с любовником и изрубил ее мачете

Таксист из Индии увидел на улице жену с любовником и набросился на нее с мачете

Фото: Christopher Katsarov / Globallookpress.com

В Индии таксист изрубил жену мачете после того, как заметил ее на улице с любовником. Об этом сообщает News9Live.

37-летний Муджиб из Бангалора был шесть лет женат на 28-летней Нигяр. Мужчина работал водителем такси, а женщина трудилась в диспетчерской в том же таксопарке. Супруги часто ссорились и в последние полгода жили раздельно, но о разводе речи не шло.

Женщина ушла из дома после того как Муджиб заподозрил ее в романе с неким Салимом. Он просил Нигяр уйти с работы и вернуться домой, но она не соглашалась. В понедельник, 19 февраля, Муджиб увидел, как его жена прогуливалась по улице с предполагаемым новым возлюбленным. Таксист взял мачете, набросился на пару со спины и нанес Нигяр несколько ударов по голове.

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Очевидцы сразу же вызвали полицию и скорую. Женщину доставили в больницу с травмами головы, а ее мужа арестовали. Позже выяснилось, что Муджиб заранее планировал нападение и возил орудие преступления с собой. Сейчас он дожидается суда за решеткой.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина застал жену с двумя любовниками. Мужчина пришел домой раньше из-за болезни сына.

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      Никита Савин
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