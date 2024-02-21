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09:01, 22 февраля 2024Среда обитания

Названы районы Москвы с самым дешевым съемным жильем

Дешевле всего снять студию в Москве можно в Десеновском

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Дешевле всего снять студию или однокомнатную квартиру в Москве можно в поселении Десеновское. Районы столицы с наиболее доступным съемным жильем «Ленте.ру» назвала менеджер продукта «Яндекс Аренды» Ксения Селифонова.

Студия или «однушка» в Десеновском обойдется в среднем в 35,3 тысячи рублей в месяц. На втором месте по стоимости аренды оказалось Южное Бутово (41,6 тысячи), а на третьем — поселение Сосенское (42,5 тысячи). Пятерку лидеров замкнули Некрасовка (42,7 тысячи) и Бирюлево Восточное (42,9 тысячи). За ними следуют Гольяново (48,1 тысячи), Кузьминки (48,4 тысячи), Люблино (49,8 тысячи), Марьино (50 тысяч) и Свиблово (51 тысяча).

Селифонова отметила, что выбор жилья в отдаленном районе поможет значительно сэкономить на аренде. Также в целях сохранения средств можно отказаться от комфорта, который не имеет большого значения: к примеру, выбрать дом дальше от метро, если нет необходимости часто пользоваться общественным транспортом. Кроме того, эксперт советует обратить внимание на квартиры в домах вторичного рынка и объекты на верхнем этаже в зданиях без лифта — такое жилье сдают дешевле.

Ранее стало известно, что за год долгосрочная аренда студий в городах России подорожала на 14 процентов.

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      Александра Качан
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