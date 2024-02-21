Немецкие студенты захлопали после упоминания Холокоста

Студенты техучилища в Висбадене захлопали после упоминания Холокоста в фильме

Студенты техучилища в Висбадене захлопали после упоминания Холокоста в документальном фильме про нацистскую Германию. Об этом пишет Spiegel.

Как сообщается, 30 января около 60 студентов профессионально-технических училищ отправились на показ фильма «Ванзейская конференция» на киностудии в Висбадене. Когда в титрах фильма появилась фраза о расправе над шестью миллионами евреев при власти национал-социалистов, несколько человек захлопали.

«Любым формам бесчеловечных высказываний нет места в наших школах и среди учащихся», — прокомментировал инцидент министр культуры федеральной земли Гессен Армин Шварц. Директор училища выразил сожаление еврейской общине Висбадена и сообщил, что провинившиеся студенты посетят общину с извинениями.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц признался в стыде за антисемитизм в Германии. С таким заявлением он выступил в 85-ю годовщину нацистского погрома «Хрустальная ночь».