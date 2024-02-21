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10:36, 21 февраля 2024Россия

В России обвинили ФРГ в нарушении договора от 1990 года с момента подписания

Сенатор от Крыма Цеков: ФРГ нарушают договор от 1990 года с момента подписания

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Предложение денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» (договор «Два плюс четыре») от 1990 года — это призыв прежде всего к ФРГ внимательно прочитать документ, считает сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» политик поддержал идею главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля и заявил, что немецкие власти нарушают соглашение с момента подписания.

«Я согласен с его точкой зрения. Я так понимаю, что его заявление — это обращение прежде всего к Германии задуматься над тем, как они себя ведут в отношении России. Это призыв к Германии обратить внимание на то, что там были гарантии в вопросах вооружения, в вопросах безопасности», — отметил Цеков.

По словам сенатора, Берлин нарушает договор фактически с момента его подписания, но особенно с начала XXI века.

«Пусть они над этим задумаются. Если они его внимательно прочитают и поймут, что им надо соблюдать положения договора, тогда этот вопрос стоять не будет. А так, в конце концов, с той политикой, которую они проводят, можно дойти до денонсации договора как такового», — заключил он.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии». Парламентарий считает, что действующее немецкое руководство нарушает положения договора. Гемпель отметил, что такую точку зрения разделяет вся немецкая община Крыма, обеспокоенная политикой Германии в отношении России.

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