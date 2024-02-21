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09:02, 21 февраля 2024Среда обитания

Раскрыты способы получить больше денег от продажи дома

Ремонт поможет продать загородный дом на 10-20 процентов дороже

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Приведение жилья в порядок и небольшой ремонт помогут продать загородный дом на 10-20 процентов дороже. Способы получить больше денег от продажи такой недвижимости раскрыли эксперты компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», пишут «Известия».

Чтобы быстро найти покупателей, специалисты рекомендуют грамотно составить объявление о продаже. В нем стоит подробно описать локацию и состояние дороги, инфраструктуру и характеристики участка — площадь дома, наличие коммуникаций и интернета, качество связи, использованные при строительстве материалы. Важно также указать, пригодно ли здание для постоянного проживания или подойдет только для отдыха летом.

Особое внимание эксперты призывают уделить подготовке документов на продажу. «По данным нашей компании, порядка 60 процентов собственников загородной недвижимости имеют юридические проблемы с объектом. Это могут быть как небольшие проблемы, решаемые за одну-две недели, так и более серьезные обременения, разбираться с которыми придется месяцами и только через суд. Например, к таким длительным вопросам относится неверное межевание участков в поселке», — рассказала руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко и посоветовала до публикации объявления проконсультироваться с юристом.

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По оценкам специалистов, ликвидный объект без юридических проблем в горячий сезон получится продать за три месяца. Поэтому подготовкой необходимых бумаг стоит заняться как можно раньше, чтобы не потерять потенциальных покупателей.

Ранее эксперты назвали мегаполисы России с выгодным загородным жильем. Лидером рейтинга оказался Омск — частный дом площадью 163 квадратных метра обойдется в этом городе не дороже 80-метровой квартиры.

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      Нина Ташевская
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