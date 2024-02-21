«Реал» повысит зарплату футболисту из-за Мбаппе

Мадридский «Реал» повысит зарплату Джуду Беллингему из-за покупки Килиана Мбаппе

Мадридский «Реал» повысит зарплату полузащитнику Джуду Беллингему из-за покупки нападающего Килиана Мбаппе. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Рамон Альварес де Мон.

Отмечается, что руководство мадридцев готово уже сейчас пересмотреть контракт Беллингема и еще одного неназванного игрока клуба. В «Реале» хотят избежать нежелательных сравнений зарплат после того, как Мбаппе присоединится к команде. По условиям действующего соглашения Беллингем зарабатывает восемь миллионов евро в год после вычета налогов. По информации Marca, Мбаппе будет зарабатывать 15-20 миллионов евро чистыми, кроме того ему будут полагаться бонусы.

В нынешнем сезоне 20-летний Беллингем провел за «Реал» 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.

О договоренности «Реала» с Мбаппе сообщалось 19 февраля. Стороны заключили соглашение на пять лет. Оно вступит в силу 1 июля 2024 года. Француз уведомил о своем намерении руководство «Пари Сен-Жермен», за который выступает в данный момент.

Мбаппе — чемпион мира2018 года в составе сборной Франции, победитель Лиги наций, а также шестикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 180 миллионов евро.