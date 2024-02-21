Россиянин выставил на продажу печать древнеримского царя за 7,5 миллиона рублей

Житель Камышина выставил на продажу печать царя Сервия Туллия за 7,5 миллиона

Житель Камышина продает печать древнеримского царя Сервия Туллия за 7,6 миллиона рублей. Об этом пишет «Волгоград Онлайн».

По словам россиянина по имени Вячеслав, за уникальный артефакт ему предлагали квартиру в Москве, однако он отказался от этого предложения. Мужчина рассказал журналистам, что печать досталась ему от дяди, который работал в ломбарде в Москве. Однажды к нему якобы пришел итальянец и заложил редкую печать.

«Он подзагулял, немножко потратился, ему нужны были деньги. Прошло какое-то время, он выкупил ее. Через какое-то время опять заложил. А потом он пропал и вовремя не выкупил ее. Дядя приобрел печать и подарил мне», — сообщил мужчина. Вячеслав также рассказал, что выставил печать на продажу из-за свадьбы дочери, чтобы купить ей с мужем квартиру в Волгограде.

Вадим Карелин, историк и руководитель философской школы «Новый Акрополь» подтвердил, что подобные вещи действительно могут стоить огромных денег, однако проверить их подлинность сложно. Того же мнения придерживается и Андрей Чеканов, основатель антикварного магазина в Волгограде. Он считает, что для установления подлинности нужно проводить экспертизу, поэтому к подобным объявлениям он относится с опаской.

Сервий Туллий — полулегендарный шестой царь Древнего Рима, правивший примерно в 578-535/534 годах до нашей эры. Согласно легендам, мать будущего правителя была рабыней. Ему приписывают ряд законодательных реформ, которые заложили фундамент всей политической системы Рима. Однако исторических доказательств этих фактов не существует.

Ранее сообщалось, что в Великобритании с аукциона продадут 122 англосаксонские монеты, которые оценили в 180 тысяч фунтов стерлингов (21 миллион рублей). Их нашли два кладоискателя в графстве Эссекс.