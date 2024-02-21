Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:58, 21 февраля 2024Среда обитания

Рухнувшая в российском городе крыша жилого дома попала на видео

В Кольчугино рухнула крыша жилого дома

В городе Кольчугино Владимирской области рухнула крыша жилого дома. Последствия происшествия в российском городе попали на видео, опубликованные Telegram-каналом «Инцидент Владимир».

Речь идет о трехэтажном многоквартирном доме №25 по улице Мира. Кровля упала на бетонное основание чердачного перекрытия. Инцидент оставил жильцов здания без отопления. Управляющая компания работает над устранением последствий обрушения.

На место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры. В ведомстве сообщили о начале проверки по факту обрушения, в ходе которой будут оценены все обстоятельства произошедшего, в том числе действия должностных лиц управляющей организации.

Ранее в Химках рухнула крыша бассейна на Олимпийской базе, видео с места происшествия попало в сеть.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России. В новый список попали 200 компаний и физлиц

      Раскрыты действия ВСУ в районе Работино и Вербового

      Барсук превратил дом семьи в «фильм ужасов» и нанес ущерб на 234 тысячи рублей

      В Германии вступление Украины в ЕС сравнили с морковкой для осла

      Названа подходящая для каждого физического нагрузка

      Зендея и Тимоти Шаламе появились на публике в парных нарядах

      Главу СК попросили проверить писателя Шендеровича на дискредитацию ВС РФ

      Шесть авиарейсов из России в Таиланд задержали из-за неисправности самолета

      Цыгане в Закарпатской области Украины избили сотрудника военкомата

      Актер Анатолий Белый оценил свою востребованность в Израиле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше