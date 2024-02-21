Рухнувшая в российском городе крыша жилого дома попала на видео

В Кольчугино рухнула крыша жилого дома

В городе Кольчугино Владимирской области рухнула крыша жилого дома. Последствия происшествия в российском городе попали на видео, опубликованные Telegram-каналом «Инцидент Владимир».

Речь идет о трехэтажном многоквартирном доме №25 по улице Мира. Кровля упала на бетонное основание чердачного перекрытия. Инцидент оставил жильцов здания без отопления. Управляющая компания работает над устранением последствий обрушения.

На место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры. В ведомстве сообщили о начале проверки по факту обрушения, в ходе которой будут оценены все обстоятельства произошедшего, в том числе действия должностных лиц управляющей организации.

Ранее в Химках рухнула крыша бассейна на Олимпийской базе, видео с места происшествия попало в сеть.