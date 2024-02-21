Самый большой мужчина и самая маленькая женщина встретились для фотосессии

Самый высокий мужчина из Египта и самая маленькая девушка из Индии встретились

Самая маленькая женщина и самый большой мужчина встретились во второй раз. Об этом сообщает Telegraph,

Самый высокий человек в мире Султан Косен из Египта ростом 251 сантиметр и самая маленькая девушка Джиоти Амге из Индии ростом 36,5 сантиметра встретились в Калифорнии в понедельник, 19 февраля. Двум рекордсменам устроили фотосессию. Это их вторая встреча. До этого Косен и Амге виделись в Египте в 2018 году и вместе осматривали пирамиды в Гизе.

41-летний Косен получил свой титул в 2009 году, когда Книга рекордов Гиннесса официально подтвердила его рост. При этом у Косена самые большие руки в мире, длина каждой его ладони составляет 28,5 сантиметра. До десяти лет Косен развивался нормально, но затем из-за опухоли начал страдать от гигантизма. Косен вынужден носить одежду, сделанную на заказ. Он также испытывает сложности при пользовании обычной мебелью.

30-летняя Джиоти Амги, ставшая актрисой, ниже двухлетнего ребенка, а ее вес составлял всего пять килограммов, когда ей исполнилось 18 лет. Ее необычные рост и вес спровоцированы формой карликовости, известной как ахондроплазия. У Амги почти полтора миллиона подписчиков в социальных сетях, а несколько лет назад она исполнила роль в сериале «Американская история ужасов», став самой низкорослой актрисой в истории.

Ранее сообщалось, что канадец Майк Джек побил рекорд по скоростному поеданию самого острого перца в мире. Джек смог съесть 50 перцев сорта «Каролинский жнец», рейтинг которого составляет 1,64 миллиона по шкале Сковилла, за 6 минут и 49,2 секунды.