СПБ Биржа решила обратиться к правоохранителям

СПБ Биржа обратится в правоохранительные органы из-за фейка о банкротстве

СПБ Биржа решила обратиться в правоохранительные органы из-за поданного неизвестными фейкового заявления о банкротстве. О намерениях торговой площадки сообщает РБК.

Неизвестные направили иск в Арбитражный суд Москвы о признании площадки несостоятельной 24 ноября 2023 года. Несколько дней спустя информация о документе распространилась в СМИ. Заявитель указывал на «просроченную задолженность» перед Сбербанком и ВТБ в размере 435 миллиона рублей. Кроме того, неизвестный утверждал, что из-за блокирующих санкций США биржа не сможет исполнять свои обязательства.

27 ноября суд вернул заявление о банкротстве площадки, однако к тому моменту акции СПБ Биржи обвалились. Из-за фейка акции площадки подешевели на 35,8 процента на торгах Московской биржи и на 13,4 процента на СПБ Бирже в течение 19 минут. Это привело к отклонению параметров торгов и продаже ценных бумаг в убыток. Банк России усмотрел в распространении ложной информации попытки манипулирования рынком.

По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, за слухами о банкротстве СПБ Биржи может стоять кто-то из владельцев иностранных бумаг, недовольных включением платформы в санкционный список США.