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08:24, 21 февраля 2024Россия

Стало известно о моментальном отказе техники у упавшего в Карелии Ми-8

78.ru: у упавшего в Карелии вертолета Ми-8 моментально отказали двигатели

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

У упавшего в Карелии в Онежское озеро вертолета Ми-8 моментально отказали двигатели. Об этом стало известно 78.ru.

Согласно одной из версий, к этому могло привести сильное обледенение воздушного судна. Техника отказала в момент, когда вертолет летел на высоте менее сотни метров над поверхностью водоема.

Экипаж не успел среагировать на ЧП из-за малой высоты и низкой облачности, поэтому Ми-8 начал крениться вперед и падать. Впоследствии вертолет вертикально ударился об лед озера и ушел под воду.

Вертолет Ми-8 МЧС России, следовавший по маршруту ПетрозаводскВытегра, пропал с радаров 4 февраля. На следующий день стало известно, что борт упал и ушел под воду Онежского озера. Найти воздушное судно смогли по сигналу мобильного телефона одного из членов экипажа. На борту Ми-8 находились три человека, никого из них спасти не удалось.

Обломки вертолета подняли со дна Онежского озера только спустя шесть дней после крушения. Специалисты смогли осмотреть корпус упавшего в озеро вертолета, однако впоследствии страховочный механизм не выдержал, из-за чего Ми-8 сорвался и снова оказался на дне водоема.

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      Анастасия Шейкина
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