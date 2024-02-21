Такер Карлсон озвучил запрошенную экс-премьером Британии сумму за интервью

Такер Карлсон: Борис Джонсон требовал миллион долларов за интервью по Украине

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хотел получить миллион долларов за интервью с ним. О требовании политика он сообщил изданию Blaze.

По словам Карлсона, он захотел побеседовать с экс-премьером после того, как тот назвал его «орудием Кремля» за интервью с президентом России Владимиром Путиным, но получил отказ. Однако затем с ним связался советник Джонсона, заявив, что тот согласен на интервью, но только при условии, что ему заплатят «миллион в долларах США, золоте или биткоинах».

Журналист пояснил, что планировал поговорить с политиком о конфликте на Украине. Он обвинил Джонсона в срыве переговоров России и Украины по поручению властей США, отметив, что тот несет ответственность за огромные человеческие потери. «Я не защищаю Путина, но Путин не просил у меня миллион долларов. Так что вы говорите мне, что Борис Джонсон гораздо более скользкий и неприятный тип, чем Владимир Путин, что на самом деле так», — добавил Карлсон.

Ранее Джонсон отверг обвинения в срыве мирных переговоров между Киевом и Москвой весной 2022 года. «Это полная чушь и российская пропаганда», — подчеркнул он.