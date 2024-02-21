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12:58, 21 февраля 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили о подготовке Западом «освободительной армии»

МО Белоруссии: Запад готовит «освободительную армию» для смены власти в стране
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Политика Запада, которая направлена на силовую смену власти в Белоруссии, делает ставку на «освободительную армию». Об этом заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества полковника Валерий Ревенко, которого цитирует «СБ. Беларусь сегодня».

«Непрерывная гибридная агрессия Запада, направленная на дискредитацию руководства Беларуси и создание благоприятных условий для реализации сценария по силовой смене действующей власти. При этом главный акцент сохраняется на задействовании против Беларуси сил и средств так называемой "белорусской освободительной армии"», — сказал он.

По его словам, сейчас происходит милитаризация европейского континента. Кроме того, США расширяют контроль над политическими процессами в Европе. Ревенко также упомянул приостановление взаимодействия стран-членов НАТО с Минском.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия должны создавать свое счастье вместе в нынешних условиях. «Может быть, и хорошо, что обстоятельства нас подтолкнули друг к другу», — сказал глава государства.

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      Кристина Есикова
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